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В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе в среду днем стартовала рассылка дополнительных QR-кодов, залить бензин можно не только в бак автомобиля, но и в канистру. Об этом проинформировал губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня, продажа топлива на АЗС идет по QR-кодам. Дополнительная партия QR-кодов на АИ-92 уже разослана. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там», — проинформировал Развожаев.

По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.

При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.

«Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру», — написал губернатор в своем канале в МАКС.

Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:

Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.

Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.

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