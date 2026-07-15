В Севастополе топливо по QR-кодам временно разрешили лить в канистры

«Сегодня, продажа топлива на АЗС идет по QR-кодам. Дополнительная партия QR-кодов на АИ-92 уже разослана. Если вы подавали заявку — загляните в бот, код должен быть там», — проинформировал Развожаев.
По его данным, начиная с 13:15 стартует рассылка второй дополнительной партии на 3200 кодов АИ-92. Заправиться нужно будет сегодня до 21.00.
При этом власти города временно разрешили заливать топливо в канистры, чтобы севастопольцы могли заправить домашние генераторы.
«Важно: с собой обязательно иметь оригинал СТС (паспорт машины). Номер в документах должен совпадать с номером в QR-коде. Можно залить часть в бак, а остаток — в канистру», — написал губернатор в своем канале в МАКС.
Стандартный лимит в 20 литров сохраняется. При этом на четырех АЗС можно заправить 40 литров топлива:
Дизельное топливо NP можно купить свободно на всех АЗС. Лимит в данном случае также составляет 20 литров.
Топливо в Севастополе 15 июля есть в свободной продаже на пяти АЗС, сообщил ранее Развожаев. При этом купить можно только топливо марки АИ-95 Ultra.