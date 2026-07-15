Более 150 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижегородской области в 2026 году

Более 150 тысяч детей отдохнут в оздоровительных летних лагерях в Нижегородской области в 2026 году. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Алла Агапова на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Детей принимают более тысячи организаций отдыха различных форматов. Большинство из них составляют пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, где дети находятся только в дневное время. При этом круглосуточный отдых организован в 49 стационарных и 22 палаточных лагерях. Именно такие учреждения находятся под наиболее пристальным контролем надзорных органов.
«Ежегодно в период подготовки лагерей у нас не допускаются случаи работы неподготовленных организаций и заезда детей в несанкционированные лагеря. Проводится серьезная планомерная работа, в которой активно участвуют министерство образования Нижегородской области и Роспотребнадзор», — подчеркнула Алла Агапова.
Она отметила, что все лагеря, приступившие к работе в этом сезоне, прошли необходимые экспертизы и получили документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.
Кроме того, все официальные организации отдыха и оздоровления детей включены в региональный реестр лагерей, который ведет министерство образования Нижегородской области.
В Роспотребнадзоре рекомендуют родителям в первую очередь проверять наличие выбранного лагеря именно в этом перечне.
«Если родители не находят лагерь в реестре, стоит усомниться в его статусе. В такой ситуации можно обратиться в Роспотребнадзор и получить разъяснения, насколько безопасно направлять туда ребенка», — пояснила Агапова.
По ее словам, только официально зарегистрированные лагеря проходят весь комплекс проверок и находятся под государственным контролем. Различные базы отдыха, предлагающие размещение детей, обязаны соблюдать требования к проживанию и питанию, однако не считаются детскими лагерями в полном смысле слова, поскольку на них не распространяется весь перечень требований, включая образовательные и воспитательные программы.
Если родители планируют отправить ребенка на отдых в другой регион, специалисты также советуют проверить наличие лагеря в официальном реестре субъекта РФ, где он расположен.
В Роспотребнадзоре подчеркивают, что включение организации в региональный реестр означает, что лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение, подтвердил готовность инфраструктуры и работает в официальном формате.JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2ay5ydSUyRnZpZGVvX2V4dC5waHAlM0ZvaWQlM0QtNjExMjYxODUlMjZpZCUzRDQ1NjI1NTk1MyUyNmF1dG9wbGF5JTNEMSUyMiUyMHdpZHRoJTNEJTIyMTAwJTI1JTIyJTIwaGVpZ2h0JTNEJTIyNTUwJTIyJTIwc3R5bGUlM0QlMjJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDAwJTIyJTIwYWxsb3clM0QlMjJhdXRvcGxheSUzQiUyMGVuY3J5cHRlZC1tZWRpYSUzQiUyMGZ1bGxzY3JlZW4lM0IlMjBwaWN0dXJlLWluLXBpY3R1cmUlM0IlMjBzY3JlZW4td2FrZS1sb2NrJTNCJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNFРанее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области выросло число пострадавших от укусов зверей.