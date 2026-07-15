Более 150 тысяч детей отдохнут в лагерях Нижегородской области в 2026 году

Детей принимают более тысячи организаций отдыха различных форматов. Большинство из них составляют пришкольные лагеря и лагеря труда и отдыха, где дети находятся только в дневное время. При этом круглосуточный отдых организован в 49 стационарных и 22 палаточных лагерях. Именно такие учреждения находятся под наиболее пристальным контролем надзорных органов.