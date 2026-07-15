18-летний хоккеист разбился на мотоцикле

15 июля в рабочем посёлке Шатки Нижегородской области простились с 18-летним Кириллом Шибановым. Кирилл был подающим надежды хоккеистом, любимцем родителей. Парень на мотоцикле среди бела дня попал в страшное ДТП прямо в центре посёлка. Врачи боролись за жизнь Кирилла. Многие, кто знал его, верили, что молодой спортивный организм справится и парень выйдет из комы. Но чуда не случилось. Подробности — в материале nn.aif.ru.