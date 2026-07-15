18-летний хоккеист разбился на мотоцикле

15 июля в рабочем посёлке Шатки Нижегородской области простились с 18-летним Кириллом Шибановым. Кирилл был подающим надежды хоккеистом, любимцем родителей. Парень на мотоцикле среди бела дня попал в страшное ДТП прямо в центре посёлка. Врачи боролись за жизнь Кирилла. Многие, кто знал его, верили, что молодой спортивный организм справится и парень выйдет из комы. Но чуда не случилось. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Родители гордились сыном.
Шатки — рабочий посёлок в паре часов от Нижнего Новгорода, где живёт чуть больше девяти тысяч человек. При местном физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Атлант» действует одноимённый детско-юношеский хоккейный клуб. Его воспитанников и вратарем был 18-летний Кирилл Шибанов.
На коньки с малых лет парня поставил отец, который тоже увлекался хоккеем. Судя по социальным сетям, родители очень гордились спортивными достижениями сына, выкладывали многочисленные фото Кирилла в экипировке хоккейного вратаря.
Родственники поддерживали спортсмена и во время соревнований, приходя болеть на трибуны с плакатами «Атлант, вперёд!» В апреле Кириллу Шибанову исполнилось 18 лет. Казалось, впереди долгая счастливая жизнь, полная побед на льду…
Страшное ДТП произошло 13 июля в самом центре Шатков. Кирилл Шибанов разбился на мотоцикле. Видео аварии выложили на странице «Подслушано Шатки» в социальной сети «ВКонтакте».
Скорая помощь приехала на место ДТП за четыре минуты. Медики зафиксировали шейный отдел пострадавшего и аккуратно погрузили его сперва на носилки, а потом в машину скорой, пишут свидетели аварии.
Молодой человек на тот момент был ещё жив.
«Какое горе!».
Врачи боролись за жизнь молодого спортсмена. После страшного ДТП он впал в кому. В социальных сетях жители Шатков писали, что молятся, чтобы парень выжил. К сожалению, 18-летний Кирилл Шибанов скончался, не приходя в сознание.
«Коллектив ФОКа выражает искренние и глубокие соболезнования семье и близким Кирилла. Пусть Господь даст вам сил пережить эту страшную утрату. Светлая память», — такой пост появился на официальной странице ФОКа «Атлант».
Простились с подающим надежды хоккеистом 15 июля. Отпевание прошло в Троицкой церкви в Шатках.
«Я до последнего надеялась, что Кирилл выживет. Близким, сил, справиться с утратой», — пишет в социальных сетях пользователь Виктория М.
«Это одноклассник моего сына. Какое горе!» — добавляет пользователь Надежда Б.
Все обстоятельства смертельного ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, юного хоккеиста Ивана Баженова сбила электричка.