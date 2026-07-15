В Волгограде пять часов тушили пожар в заброшенном цехе консервного завода

В МЧС России рассказали подробности крупного пожара, произошедшего 14 июля на границе Советского и Ворошиловского районов. Здесь в частном секторе вблизи берега Волги спасатели пять часов пытались обуздать пламя, охватившее заброшенный цех консервного завода.
— В 20:40 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Ворошиловском районе Волгограда. Горело неэксплуатируемое складское здание на площади 1200 кв. м. Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ликвидировали горение в 02:12, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Отметим, специалисты обследовали пепелище. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Фото Волгоград / t.me.