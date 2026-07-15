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Подробности о ночном пожаре в Волгограде рассказали в МЧС — видео

Пламя было такой силы, что его языки могли видеть жители Кировского района.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС поделилась информацией о ночном пожаре в Ворошиловском районе Волгограда. Огнеборцы сражались с ним 5,5 часов.

Пламя было такой силы, что его языки могли видеть жители Кировского района. Горожане поделились видео.

«На территории бывшего консервного завода в неэксплуатируемом складском помещении горят деревянные паллеты. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту», — сообщали в ведомстве вечером 14 июля.

Днем 15-го дополнительно сообщили, что сообщение о пожаре поступило накануне в 20:40. Пламя охватило 1 200 квадратных метров. Подразделения первого пожарно-спасательного отряда смогли ликвидировать огонь только в 02:12.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — уточняют в пресс-службе.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что рассказывали о пожаре очевидцы и где еще горело минувшей ночью в Волгограде.

Видео: max.ru/vlgchp.

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