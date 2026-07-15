Две новые дороги строят в Советском районе Курской области

В селе Петрово-Карцево строят проезд, который включает два участка — 1,4 км от кромки региональной дороги «Курск — Борисоглебск» — Кшенский — граница Липецкой области до разворотной площадки в конце сложившейся улицы, а также 680 м от примыкания к первому участку до разворотной площадки у Дома культуры. Ширина проезжей части на всем протяжении составит 3,5 м. Предусмотрено укрепление откосов, установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки. Сейчас на объекте ведут разработку грунта и устройство песчаного основания, пройдено около 750 м.