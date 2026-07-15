Роспотребнадзор Башкирии опроверг информацию о росте заболеваемости кори.

«Показатели заболеваемости в 2025—2026 годах ниже уровня 2024 года, а также не превышают среднероссийские значения. При этом сохраняется настороженность: эпидемический процесс поддерживается за счет непривитых лиц и граждан с неизвестным прививочным анамнезом. Обращаем внимание родителей будущих первоклассников: необходимо проверить прививочный сертификат ребенка и при необходимости провести плановую ревакцинацию. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, вторая доза вакцины против кори (ревакцинация) вводится детям в возрасте 6 лет перед поступлением в школу», — прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.