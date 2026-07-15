В Калининградском зоопарке рассказали, как осваивается гималайский медведь Вася

Сотрудники отмечают, что иногда посетители не могут увидеть медведя во внешнем вольере. В таких случаях он, как правило, отдыхает во внутреннем помещении. В зоопарке сообщили, что животное самостоятельно выбирает, где и сколько времени проводить.