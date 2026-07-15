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В Калининградском зоопарке рассказали, как осваивается гималайский медведь Вася

По наблюдениям специалистов, чаще всего Васю можно увидеть в утренние часы или после 15:00.

Гималайский медведь Вася, который в конце июня прибыл в Калининградский зоопарк из Москвы, продолжает адаптироваться на новом месте. О его состоянии и повадках рассказали сотрудники учреждения.

По данным зоопарка, медведь уже изучил свою территорию и выбрал любимые места в вольере. Вася проявляет интерес к происходящему вокруг, активно взаимодействует с элементами обогащения среды и охотно ищет спрятанный по вольеру корм.

Сотрудники отмечают, что иногда посетители не могут увидеть медведя во внешнем вольере. В таких случаях он, как правило, отдыхает во внутреннем помещении. В зоопарке сообщили, что животное самостоятельно выбирает, где и сколько времени проводить.

По наблюдениям специалистов, чаще всего Васю можно увидеть в утренние часы или после 15:00, однако его режим остается непредсказуемым.

Видео: пресс-служба Калининградского зоопарка.

Напомним, гималайский медведь Вася 2015 года рождения прибыл в Калининградский зоопарк из Московского зоопарка на временное содержание. Ранее животное изъяли у прежних владельцев из-за ненадлежащих условий содержания. В Калининграде медведь проведёт около двух лет, пока в Москве идет ремонт его постоянного вольера.

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