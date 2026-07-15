В кубанской станице Крыловской открыли новую площадку ГТО

Новую площадку для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) открыли на территории спорткомплекса «Олимпийский» в станице Крыловской Краснодарского края, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Объект создали по госпрограмме «Спорт России».
Там установили турники, помосты для отжиманий, тренажеры и другое спортивное оборудование, необходимое для подготовки к сдаче нормативов и проведения общефизических тренировок. Для обеспечения безопасности на площадке уложили травмобезопасное покрытие. В ходе открытия нового спортобъекта девять жителей Крыловского района получили золотые знаки отличия комплекса ГТО за успешное выполнение нормативов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.