Губернатор Гусев: на юге Воронежской области сбили высокоскоростную воздушную цель

Отбой ракетной опасности в Воронежской области объявили в 12.41 среды, 15 июля. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, тревогу объявляли дважды с промежутком всего в несколько минут. В итоге ПВО сбило, предположительно, ракету. Обошлось без последствий.
— В небе над одним из районов на юге Воронежской области уничтожена высокоскоростная воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил в соцсетях губернатор Александр Гусев.
А вот в ночь на 15 июля в регионе сбили беспилотник, в результате падения обломков пострадал 29-летний мужчина, в трех домах и нежилом здании повредило кровлю и стекла окон.
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