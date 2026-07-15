В Хабаровске полицейские наградили мужчину, спасшего младенца из машины

Также благодарственные письма получили руководитель поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина и восемь добровольцев. В полиции отметили, что волонтеры уже десять лет помогают искать пропавших людей и регулярно участвуют в совместных поисковых операциях. Одним из последних примеров успешной работы стало возвращение домой двух пропавших детей, младшему из которых недавно исполнилось шесть лет.