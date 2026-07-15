В Хабаровске полицейские наградили мужчину, спасшего младенца из машины

Жителя Хабаровска Глеба Канцерева наградили за спасение пятимесячного ребенка, которого взрослые оставили одного в раскаленном автомобиле.
Благодарственное письмо ему вручил начальник УМВД России по Хабаровску полковник полиции Андрей Кокорин во время подведения итогов работы городской полиции за первое полугодие.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в жаркий день мужчина заметил в припаркованной на солнцепеке машине плачущего младенца. По словам очевидцев, ребенок находился в закрытом салоне более получаса. Не дожидаясь приезда экстренных служб, хабаровчанин с помощью куска проволоки открыл дверь автомобиля и передал малыша медикам скорой помощи.
За смелость, решительность и активную гражданскую позицию Андрей Кокорин поблагодарил Глеба Канцерева, отметив, что его поступок помог спасти жизнь ребенка.
Также благодарственные письма получили руководитель поисково-спасательного отряда «Лига Спас» Ольга Щукина и восемь добровольцев. В полиции отметили, что волонтеры уже десять лет помогают искать пропавших людей и регулярно участвуют в совместных поисковых операциях. Одним из последних примеров успешной работы стало возвращение домой двух пропавших детей, младшему из которых недавно исполнилось шесть лет.