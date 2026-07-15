Капремонт трибун пермского стадиона «Звезда» оценили почти в 50 млн рублей

Напомним, в 2025 году стадион «Звезда» был передан в краевую собственность. На его базе осуществляется тренировочный и соревновательный процесс футбольных клубов «Звезда» и «Амкар-Пермь», проводятся соревнования по регби и футболу, а также тренируются воспитанники спортивных школ.