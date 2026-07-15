Порядок бесплатной выдачи баллонного газа определили в Крыму

В Крыму определили порядок бесплатной выдачи сжиженного баллонного газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».
Получить газ бесплатно смогут жители негазифицированных домов, у которых есть договор на поставку газа с «Крымгазсетями» или коммерческими компаниями.
Если договора нет, его можно быстро заключить в местном управлении газового хозяйства. Порядок оформления упрощен и проходит в ускоренном режиме.
Также в ведомстве пояснили, что штрафы за установку газовых генератор применяться не будут, если они подключены после счетчика. При этом в некоторых районах появились мошенники, которые представляются сотрудниками предприятия и пытаются взимать деньги за «нарушение».
В случае появления подозрительных лиц рекомендуется звонить на горячую линию по номеру 88005060004 или по телефону 104.