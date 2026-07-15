В Калужской области отремонтируют 34 км трассы в сторону Малоярославца

Сейчас завершено фрезерование покрытия на всем протяжении дороги, в планах приступить к укладке выравнивающего слоя проезжей части в селе Детчино. Также специалисты намерены начать покрытие верхним слоем асфальта с самого начала автодороги — от развязки федеральной трассы М-3 «Украина» в сторону поселка Юбилейного. Кроме того, там предусмотрено восстановление кюветов и укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, заездных карманов и посадочных площадок, обновление автобусных павильонов, нанесение разметки. Работы будут завершены в сентябре 2027 года.