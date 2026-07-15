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В Калужской области отремонтируют 34 км трассы в сторону Малоярославца

Работы будут завершены в сентябре 2027 года.

Трассу Окружная дорога Калуги — Детчино — Малоярославец протяженностью 34 км приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Калужской области.

Сейчас завершено фрезерование покрытия на всем протяжении дороги, в планах приступить к укладке выравнивающего слоя проезжей части в селе Детчино. Также специалисты намерены начать покрытие верхним слоем асфальта с самого начала автодороги — от развязки федеральной трассы М-3 «Украина» в сторону поселка Юбилейного. Кроме того, там предусмотрено восстановление кюветов и укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, заездных карманов и посадочных площадок, обновление автобусных павильонов, нанесение разметки. Работы будут завершены в сентябре 2027 года.

Подчеркивается, что трасса Окружная дорога Калуги — Детчино — Малоярославец выполняет функцию дублера платного участка автодороги М-3 «Украина» для водителей, следующих из Москвы в направлении Калуги. Еще по ней проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.