В больнице подмосковного Фрязина установили новый электрокардиограф

Стационар Щелковской больницы, расположенный во Фрязине, оснастили современным электрокардиографом при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Подчеркивается, что благодаря новому оборудованию жителям Фрязина больше не потребуется выезжать в другие медучреждения для проведения обследования. Получить направление на ЭКГ пациенты могут у своего лечащего врача-терапевта или кардиолога.
«Своевременная и точная диагностика играет ключевую роль в выявлении заболеваний сердечно-сосудистой системы. С начала года в наши медицинские организации поступило 216 единиц электрокардиографов и холтеровских мониторов… Новая техника позволит повысить доступность диагностики и качество оказания медицинской помощи жителям региона», — отметил председатель правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.