В Красноярском крае трудоустроили более 71% ветеранов СВО

В Красноярском крае служба занятости завершила анализ деятельности по содействию в поиске работы участникам специальной военной операции. Свыше 71% военнослужащих, вернувшихся на территорию региона, уже приступили к работе. Для бойцов СВО действуют финансируемые из бюджета курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также предусмотрена разовая денежная помощь для старта предпринимательской инициативы. В 2026 году благодаря поддержке ведомства 24 ветерана смогли запустить собственные бизнес-проекты. По словам заместителя руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергея Селюнина, ведомство уделяет особое внимание семьям участников СВО. Успешность программ помощи иллюстрирует ситуация в Кежемском муниципальном округе. Житель Кодинска, уволенный со службы из-за полученного ранения весной 2026 года, был взят под индивидуальное сопровождение службой занятости. Благодаря учету его медицинских показаний, накопленных компетенций и диплома о высшем образовании, проблему с поиском работы закрыли в сжатые сроки — он получил пост заместителя начальника в государственном учреждении. Одновременно была оперативно решена задача сезонной летней занятости для его дочери-школьницы. Для содействия в поиске работы ветеранам специальной военной операции создается специализированная база вакансий, адаптированная под их индивидуальные нужды: возможность скользящего графика и специально оборудованные места для людей с ранениями и ограниченными возможностями здоровья. В качестве меры поощрения для нанимателей национальный проект «Кадры» предлагает финансовую поддержку — субсидию до 200 тысяч рублей на оснащение рабочего пространства для сотрудника-ветерана с инвалидностью. Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу региональный нормативный акт о квотировании рабочих мест для участников СВО. Согласно этому документу, организации со штатом более ста сотрудников будут обязаны резервировать один процент от общего числа работников для трудоустройства ветеранов спецоперации.