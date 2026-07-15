В Красноярске запустили выездной проект для подростков и молодежи

В Красноярске этим летом впервые работает «Мобильный молодежный центр». С 3 июня по 26 августа его команда выезжает в отдаленные территории города, а также поселки и села, недавно вошедшие в состав большого Красноярска. Главная задача проекта состоит в том, чтобы познакомить подростков с возможностями городских молодежных центров, проектами «Движения Первых» и организовать активный, безопасный досуг рядом с домом. Участникам предлагают мастер-классы, спортивные игры, консультации специалистов, квизы, концерты и кинопоказы под открытым небом. [caption id= «attachment_371446» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Руководитель главного управления молодежной политики администрации Красноярска Вероника Клоберданц рассказала, что идея проекта появилась после встречи с главой города Сергеем Верещагиным. По ее словам, мэр поставил задачу сделать возможности молодежной политики доступными не только в центральных районах, но и на новых территориях большого Красноярска. С этого года Красноярск стал большим, и не в каждой территории есть молодежные центры. Была поставлена задача: приехать и показать, что такое молодежный центр, какие возможности есть у нашей молодежи. Мы приглашаем всех познакомиться с нашей деятельностью и рассказываем, какие ресурсы даем ребятам, — отметила Вероника Клоберданц. [caption id= «attachment_371443» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Команда проекта уже побывала в Берёзовке, Дрокино, Минино, Солонцах и других территориях. Следующая остановка мобильного молодежного центра запланирована на 21 июля в поселке Элита (0+). Выезды продолжатся до конца летних каникул. [caption id= «attachment_371449» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Программа построена так, чтобы присоединиться можно было в любое удобное время. В полдень открываются мастер-классы, настольные и видеоигры, консультации специалистов молодежных центров и «Движения Первых». В 16:00 начинается квиз «#ТВОЕ_ВРЕМЯ» о Красноярске, молодежи и интересных фактах, затем работают спортивные зоны с дворовыми и народными играми, гигантской дженгой и крестиками-ноликами. В 19:00 проходит открытая тренировка по йоге, а вечером гостей ждут живая музыка, розыгрыш призов и кино под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!». [caption id= «attachment_371447» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] По словам организаторов, программу подбирали так, чтобы занятия были понятными, безопасными и интересными для разных возрастов. Хотя молодежная политика ориентирована на ребят от 14 лет, на выездных площадках ждут и семьи с маленькими детьми. Жительница Красноярска Светлана пришла на площадку вместе с детьми случайно, во время прогулки. По ее словам, такой формат сразу привлекает людей во дворе. Мы просто гуляли, увидели мероприятие с детьми, остановились — и дальше уже никуда не идем, здесь играем. Это очень здорово. Такие мероприятия сразу собирают вокруг много людей, — рассказала Светлана. [caption id= «attachment_371445» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Депутат Государственной думы Наталья Каптелинина отметила, что важная особенность проекта — доступность для жителей разных районов. Очень здорово, что такие активности проходят в шаговой доступности. Не нужно ехать в центр города: они приходят прямо к тебе, буквально к твоему двору. Можно всей семьей прийти и найти занятие по душе, — сказала Наталья Каптелинина. Она добавила, что мастер-классы и игровые форматы могут помочь детям открыть новые интересы. Иногда ты даже не знаешь, что тебе нравится, а на таких площадках можно найти дело по душе, и, возможно, у кого-то из ребят из этого вырастет новое хобби, а может быть, и будущая профессия, — отметила депутат. [caption id= «attachment_371444» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Руслан Рыбаков[/caption] Следить за расписанием выездов можно в группе «Твое время в Красноярске» «ВКонтакте», а также на сайте молодежной политики.