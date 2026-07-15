В Казани показали последнюю работу Простова-Покровского

Весь мир — театр
Казанский художник, работы которого находятся в собраниях Ирландского музея современного искусства в Дублине, Музея Шпренгеля в Ганновере, Академии искусств имени Т. Масарика в Праге, а также в коллекции Ватикана и частных собраниях России, Европы, США, Канады и Австралии, умер в мае 2026 года. Его творчество — важная часть искусства не только Казани, но и всего мирового сообщества.
На выставке «Откровение» (6+) представлены 50 картин, среди которых знаменитый «Шведский стол» (переосмысление «Тайной вечери»), который Простов-Покровский называл «метафорой тотального предательства», эскизы к театральным постановкам, стихи.
В каждом произведении идет спор о светлом и темном началах мира, об их борьбе в человеческой душе. Художник рассуждает о том, что такое судьба, что движет обществом, почему люди совершают ошибки. Так, в стихотворении «На базаре мужик у чугунный ворот из корзины щепотками злость продает» Александр Евгеньевич писал, как привлекательно бывает порой зло, и почему-то «никто не глянет за поворот, где бабушка даром добро отдает».
Художник вырос в театральной семье — его отец Евгений Простов был главным режиссером Театра им. Качалова, мама Нина Юдина служила там актрисой. Видимо, поэтому в работах мастера много театральных приемов — реальность дополняется вымыслами, сюжеты из Библии и Корана сочетаются с фантастическими историями, мистическими героями.
«Ты еще не видел Сашиных уродцев?»
«Думаю, у него все работы театральные, там везде существует драматургия, — отметил в беседе с “АиФ-Казань” друг Простова-Покровского художник Виктор Тимофеев. — На мой взгляд, он сначала создавал среду, мир, в который был ему по нутру, который был ему интересен, потом вводил туда героев. Мы были знакомы 55 лет — с того времени, когда я работал художником в Театре им. Качалова, а Саша приходил к своей маме в театр. Он был человеком самостоятельным, независимым. Не высокомерным, но и вести себя с ним запанибрата тоже непозволительно…
Успех в моем понимании — это когда человек смог найти себя, находится на своём месте. Думаю, секрет успеха Саши в том, что он постоянно развивался, искал себя всю жизнь. Недаром во многих его картинах есть мотив, дороги, поиска пути.
Народный артист России и Татарстана, актер театра им. Качалова, театральный режиссер и педагог Геннадий Прытков, говоря о фантастических героях Простова-Покровского, вспомнил слова его мамы: «Ты еще не видел Сашиных уродцев? У него выставка открывается, сходи посмотри!».
«Я отвечал, что люблю Сашиных уродцев именно за то, что они уродцы, — вспоминает Прытков. — Мы подготовили с ним два спектакля. Я запомнил его молчаливым, внимательно слушающим человеком. Готовя эскизы декораций, Саша одним штрихом, одной деталью добивался того, что зритель ощущал связь пьесы с нашей сегодняшней жизнью».
Свет, любовь, надежда
Много материалов для выставки предоставила вдова художника, хранитель его архива, единственная в Татарстане архитектор‑реставратор высшей квалификационной категории, автор реставрации здания театра кукол «Экият» и многих других знаковых объектов Казани Светлана Мамлеева. Благодаря ей впервые показаны уникальные работы, в том числе и незавершенная работа Простова-Покровского «Коронация», над которой он трудился в последний год своей жизни.
Директор музея ИЗО РТ, почетный член Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РТ Розалия Нургалеева была в восторге от того, что увидела впервые портрет Простова-Покровского, сделанный Светланой Мамлеевой — удивительный, тонкий.
«Портрет называется “Одуванчик” потому, что это солнце, это свет, любовь, надежда, — рассказала Светлана Мамлеева. — Саша был очень непростым человеком, ранимым, как ребёнок, но с ним было невероятно интересно».
Досье
Александр Простов-Покровский родился в 1951 г. в Казани. Окончил художественно-графический факультет Чебоксарского пединститута. Был принят в Международную ассоциацию художников при ЮНЕСКО. Свой метод художник называл интеллектуальным реализмом.