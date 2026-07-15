В Казани показали последнюю работу Простова-Покровского

«Думаю, у него все работы театральные, там везде существует драматургия, — отметил в беседе с “АиФ-Казань” друг Простова-Покровского художник Виктор Тимофеев. — На мой взгляд, он сначала создавал среду, мир, в который был ему по нутру, который был ему интересен, потом вводил туда героев. Мы были знакомы 55 лет — с того времени, когда я работал художником в Театре им. Качалова, а Саша приходил к своей маме в театр. Он был человеком самостоятельным, независимым. Не высокомерным, но и вести себя с ним запанибрата тоже непозволительно…