В селе Ана-Юрт в Крыму построят детский сад на 240 мест

Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп для воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Там предусмотрены групповые ячейки, спальные и игровые комнаты. Также в детском саду будут музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории установят теневые навесы и игровые комплексы, а еще проведут озеленение. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.