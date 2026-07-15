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В селе Ана-Юрт в Крыму построят детский сад на 240 мест

Он будет рассчитан на 13 групп для воспитанников в возрасте от 1,5 года до 7 лет.

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, возведут в селе Ана-Юрт Республики Крым при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.

Сейчас специалисты выполняют отделочные работы, прокладывают трубы водоотведения и монтируют системы водо- и электроснабжения. Параллельно они обустраивают полы подвала с созданием бетонного основания.

Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп для воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Там предусмотрены групповые ячейки, спальные и игровые комнаты. Также в детском саду будут музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории установят теневые навесы и игровые комплексы, а еще проведут озеленение. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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