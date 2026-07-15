В селе Ана-Юрт в Крыму построят детский сад на 240 мест

Детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников, возведут в селе Ана-Юрт Республики Крым при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
Сейчас специалисты выполняют отделочные работы, прокладывают трубы водоотведения и монтируют системы водо- и электроснабжения. Параллельно они обустраивают полы подвала с созданием бетонного основания.
Дошкольное учреждение рассчитано на 13 групп для воспитанников в возрасте от полутора до семи лет. Там предусмотрены групповые ячейки, спальные и игровые комнаты. Также в детском саду будут музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и пищеблок. На прилегающей территории установят теневые навесы и игровые комплексы, а еще проведут озеленение. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.