В селе Визинга Республики Коми модернизируют молодежный центр

Молодежный центр в селе Визинга Республики Коми обновят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Сысольского муниципального района.
Специалисты уже выполнили все демонтажные работы, завершили штукатурку и грунтовку стен, заливку полов, покрасили фасад здания. Сейчас они укладывают напольную керамогранитную плитку, монтируют системы водоснабжения и водоотведения, электрические и слаботочные сети, красят потолки, устанавливают защитные экраны на приборы отопления. Открыть обновленный молодежный центр планируют в начале ноября 2026 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.