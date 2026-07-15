Крупную плантацию конопли накрыли в Неклиновском районе

В Неклиновском районе пресечено незаконное выращивание наркосодержащих растений: в теплице на участке местного жителя полицейские обнаружили и изъяли 485 кустов конопли. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным правоохранителей, мужчина с апреля по июль готовил грунт, высаживал семена и ухаживал за растениями, целенаправленно создавая условия для их роста.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, в особо крупном размере). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.