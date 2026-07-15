Площадь Красноярского цирка после реконструкции увеличится

«Долгое время проект по реконструкции Красноярского цирка испытывал проблемы с подрядчиком. Затянувшиеся процессы, непредвиденные сложности и, как следствие, пересмотр сроков — все это создало атмосферу неопределенности вокруг одного из знаковых культурных объектов города. Тем не менее, сегодня мы вышли на уверенное взаимодействие с компанией, чья репутация подтверждена опытом совместно реализованных проектов. Благодаря их профессиональному подходу и слаженной работе, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее и быть уверенными, что обновленный Красноярский цирк вскоре вновь откроет свои двери для зрителей», — заявил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.