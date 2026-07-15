Площадь Красноярского цирка после реконструкции увеличится

Площадь государственного цирка в Красноярске после проведения реконструкции увеличится примерно на 3 тыс. кв. м — с 8,9 тыс. кв. м до почти 12 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства», который реализует проект.
Сейчас проводится конкурс на определение подрядной организации, которой предстоит выполнить разработку проектной документации и большой объем строительно-монтажных работ. «Приступить к выполнению работ в здании планируется в следующем году после разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы России», — рассказал гендиректор компании Карен Оганесян.
Он также отметил, что в результате модернизации здание не только увеличится в площади, но и получит современные инженерные системы, обновленные зрительские пространства, комфортные помещения для артистов и животных, а также новые технические возможности для проведения представлений различного уровня. Цирк сможет вмещать 1750 зрителей, артистов и сотрудников.
Напомним, Красноярский цирк закрыли на первый в истории капитальный ремонт в 2019 году, но проект неоднократно корректировался и сроки его реализации сдвигались из-за различных факторов.
«Долгое время проект по реконструкции Красноярского цирка испытывал проблемы с подрядчиком. Затянувшиеся процессы, непредвиденные сложности и, как следствие, пересмотр сроков — все это создало атмосферу неопределенности вокруг одного из знаковых культурных объектов города. Тем не менее, сегодня мы вышли на уверенное взаимодействие с компанией, чья репутация подтверждена опытом совместно реализованных проектов. Благодаря их профессиональному подходу и слаженной работе, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее и быть уверенными, что обновленный Красноярский цирк вскоре вновь откроет свои двери для зрителей», — заявил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Завершить реконструкцию здания Красноярского цирка планируется в 2030 году.