Тамбовские власти рассчитывают начать строительство экотехнопарка в этом году

Согласно документации, мощность комплекса, как и ранее, должна составить 260 тыс. т ТКО в год. Под него отвели участок площадью 49,8 га в Дегтянском сельсовете Сосновского района. При этом, в отличие от предыдущих торгов, подрядчику не нужно выполнять пятый этап возведения экотехнопарка, предполагающий строительство «мощностей по утилизации отходов». Кроме того, заметно сократились объемы работ по первой и второй очереди.