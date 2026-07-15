В Изобильном Ставропольского края завершают благоустройство зоны отдыха

Пространство для отдыха на улице Красноармейской в Изобильном Ставропольского края намерены благоустроить до 1 сентября. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Специалисты уже уложили тротуарную плитку, смонтировали наружное освещение, обустроили площадку для воркаута и детскую игровую зону, высадили деревья и заасфальтировали парковки и съезды. Также они подготовили основание площадок для игры в баскетбол и мини-футбол.
«Зона отдыха расположена вблизи жилых домов, что обеспечит детям, живущим здесь, возможность для игр и занятий спортом. Работы на объекте завершены на 95%. Улучшение общественных пространств и дворовых территорий остается ключевой задачей», — отметил глава Изобильненского округа Роман Коврыга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.