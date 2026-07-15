Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарушения нашли в автобусах № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде

Проверка выявила отсутствие маршрутных табло, молотков у аварийных выходов и неисправный терминал оплаты.

Сотрудники Центра развития транспортных систем 14 июля проверили выполнение условий государственных контрактов на обслуживание автобусных маршрутов № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.

Во время инспекции специалисты осмотрели семь автобусов перевозчика ООО «Транс-НН» и выявили ряд нарушений. Среди них — отсутствие информирования пассажиров об остановках, неработающие или отсутствующие светодиодные маршрутные табло, неполное оформление салонов и кузовов, отсутствие молотков возле аварийных выходов, надписи на сиденьях и внутренних поверхностях салона, а также трещина на лобовом стекле одного из автобусов.

Кроме того, в одном из автобусов маршрута № 82 оказался неисправным стационарный терминал оплаты проезда. По итогам проверки ЦРТС выдал перевозчику предписание об устранении нарушений и намерен применить штрафные санкции за несоблюдение условий государственных контрактов.

Ранее сообщалось, что ЦРТС прокомментировал сроки запуска канатной дороги Нижний Новгород — Бор.