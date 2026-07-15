Нарушения нашли в автобусах № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде

Во время инспекции специалисты осмотрели семь автобусов перевозчика ООО «Транс-НН» и выявили ряд нарушений. Среди них — отсутствие информирования пассажиров об остановках, неработающие или отсутствующие светодиодные маршрутные табло, неполное оформление салонов и кузовов, отсутствие молотков возле аварийных выходов, надписи на сиденьях и внутренних поверхностях салона, а также трещина на лобовом стекле одного из автобусов.