Нарушения нашли в автобусах № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде

Сотрудники Центра развития транспортных систем 14 июля проверили выполнение условий государственных контрактов на обслуживание автобусных маршрутов № 36 и № 82 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ЦРТС.
Во время инспекции специалисты осмотрели семь автобусов перевозчика ООО «Транс-НН» и выявили ряд нарушений. Среди них — отсутствие информирования пассажиров об остановках, неработающие или отсутствующие светодиодные маршрутные табло, неполное оформление салонов и кузовов, отсутствие молотков возле аварийных выходов, надписи на сиденьях и внутренних поверхностях салона, а также трещина на лобовом стекле одного из автобусов.
Кроме того, в одном из автобусов маршрута № 82 оказался неисправным стационарный терминал оплаты проезда. По итогам проверки ЦРТС выдал перевозчику предписание об устранении нарушений и намерен применить штрафные санкции за несоблюдение условий государственных контрактов.
Ранее сообщалось, что ЦРТС прокомментировал сроки запуска канатной дороги Нижний Новгород — Бор.