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Грозы и ливни накроют Нижегородскую область в ближайшие сутки

Непогода нагрянет в ближайшие 1−3 часа и будет сохраняться до следующего дня.

Источник: Нижегородская правда

Сильные дожди и грозы ожидаются местами по Нижегородской области 15 и 16 июля. Согласно сообщениям регионального ГУ МЧС России, непогода нагрянет в ближайшие 1−3 часа и будет сохраняться до следующего дня.

Нижегородцев призывают быть внимательнее на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Согласно прогнозу Яндекс Погоды, в Нижнем Новгороде в среду, 15 июля, ожидается самый теплый день недели — потеплеет до +25 градусов. Однако в городе могут пролить дожди в середине дня. К вечеру будет малооблачно. В четверг, 16 июля, дожди будут идти с самого утра и закончатся лишь ближе к ночи. Столбики термометров поднимутся не выше +19 градусов. А в пятницу, 17 июля, наоборот весь день будет солнечно и без осадков. Температура воздуха составит +19 градусов.

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