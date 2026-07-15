В Кумертау в Башкирии построят смотровую площадку

Смотровую площадку с панорамным видом на затопленный угольный разрез обустроят в Кумертау Республики Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Объект расположен на 234-м километре трассы Р-240 Уфа — Оренбург. По проекту там сделают парковочную зону и асфальтированные пешеходные дорожки, установят систему освещения. Кроме того, на площадке разместят скульптуру «Шахтер», монумент «Первостроителям города Кумертау», арт-объект «Точка на карте», стационарный бинокль, антивандальную уличную мебель и необходимые элементы инфраструктуры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.