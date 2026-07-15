Отлов пумы начали в двух районах Дона

Жителей просят соблюдать осторожность при возможной встрече с животным. Чтобы не спровоцировать хищника, нельзя убегать, делать резкие движения или поворачиваться к нему спиной. Рекомендуется медленно отступать, глядя в сторону животного (но не прямо в глаза и не на морду), при этом создавать громкие звуки — кричать или шуметь. Важно не загонять пуму в угол и оставить ей путь для отхода.