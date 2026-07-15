Отлов пумы начали в двух районах Дона

В Ростовской области санкционирован отлов пумы, которая напугала жителей станицы Красноярской Цимлянского района. Об этом проинформировали в пресс‑службе регионального минприроды.
Поиски хищника будут вестись на территориях Цимлянского и Константиновского районов. По версии специалистов, пума могла оказаться в регионе нелегально — вероятно, животное сбежало от владельцев.
В минприроды подчеркнули, что пума не является обитателем Ростовской области: естественный ареал этого хищника — Северная и Южная Америка. При этом пума считается крупнейшим представителем малых кошек.
Жителей просят соблюдать осторожность при возможной встрече с животным. Чтобы не спровоцировать хищника, нельзя убегать, делать резкие движения или поворачиваться к нему спиной. Рекомендуется медленно отступать, глядя в сторону животного (но не прямо в глаза и не на морду), при этом создавать громкие звуки — кричать или шуметь. Важно не загонять пуму в угол и оставить ей путь для отхода.
По данным из соцсетей, до начала поисковых мероприятий пума успела напасть на домашних животных — среди жертв оказались куры, козы, свиньи и ягнята.