Осужденным по делу «аксайских рынков» назначили сроки до 17 лет колонии

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор по делу «аксайских рынков». Фигуранты признаны виновными, им назначено от 7,5 до 17 лет колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Всего по делу осуждены 15 человек. Главным фигурантам — экс-главе Аксайского района Ростовской области Виталию Борзенко и предпринимателю Кариму Бабаеву, — назначено по 17 лет колонии.
Уголовное дело связано с масштабной проверкой рынков в Аксайском районе весной 2021 года. Тогда правоохранители установили, что большинство торговых площадок, расположенных вдоль трассы М4 «Дон» на выезде из Ростова-на-Дону, работали в течение многих лет незаконно.
По версии следствия, работа рынков была организована преступным сообществом, в которое помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева вошли директор Аксайского рынка Иван Ситько, сотрудники районной администрации и работники аффилированных компаний. Незаконный доход группы был оценен следователями в не менее чем в 236 млн руб.