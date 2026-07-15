Осужденным по делу «аксайских рынков» назначили сроки до 17 лет колонии

По версии следствия, работа рынков была организована преступным сообществом, в которое помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева вошли директор Аксайского рынка Иван Ситько, сотрудники районной администрации и работники аффилированных компаний. Незаконный доход группы был оценен следователями в не менее чем в 236 млн руб.