Прокуратура нашла нарушения в работе ветеринарных служб Воронежской области

Совместная проверка воронежской природоохранной прокуратуры и специалистов Россельхознадзора выявила системные нарушения при проведении лабораторных исследований в подразделениях государственной ветеринарной службы региона, сообщило сетевое издание «De Facto Воронеж».
В частности, сотрудники ветлабораторий отступали от утверждённых методик, нарушали режим хранения реактивов и препаратов, а также с ошибками оформляли сопроводительные документы. Это отражалось на достоверности анализов и создавало риски качеству продукции.
Прокуратура внесла руководству ветслужбы представление об устранении нарушений, а шестерых должностных лиц, виновных в них привлекла к дисциплинарной ответственности.
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