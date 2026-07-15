Дополнительные авиарейсы запустят между Краснодаром и Стамбулом с 1 августа

Сейчас в рамках сезонного расписания «Аэрофлот» выполняет из Краснодара прямые регулярные рейсы не только в Стамбул, но и в другие города. В числе внутренних направлений семь городов: Москва, Санкт Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск. Зарубежная маршрутная сеть включает шесть пунктов: Ереван, Стамбул, Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх и Дубай.