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Дополнительные авиарейсы запустят между Краснодаром и Стамбулом с 1 августа

Новые рейсы из Краснодара в Стамбул появятся по понедельникам и субботам.

Источник: Комсомольская правда

Между Краснодаром и Стамбулом расширяется полетная программа. С 1 августа к уже действующим ежедневным рейсам добавятся дополнительные вылеты по понедельникам и субботам, сообщает авиакомпания «Аэрофлот». В результате общее количество полетов по этому направлению достигнет девяти в неделю.

На маршруте продолжат работать лайнеры Airbus A320, салон которых разделен на два класса обслуживания — эконом и бизнес.

Сейчас в рамках сезонного расписания «Аэрофлот» выполняет из Краснодара прямые регулярные рейсы не только в Стамбул, но и в другие города. В числе внутренних направлений семь городов: Москва, Санкт Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфа, Казань и Новосибирск. Зарубежная маршрутная сеть включает шесть пунктов: Ереван, Стамбул, Анталью, Хургаду, Шарм эль Шейх и Дубай.

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