Предположительно, был пьян: следователи проверяют гибель студента из Камеруна в карьере «Мечта»

Сообщение о происшествии в микрорайоне Прибрежный поступило в правоохранительные органы накануне. После этого следственный отдел по Московскому району Калининграда организовал доследственную проверку. Личность погибшего уже установили. По данным следствия, это студент одного из калининградских вузов. Предварительно, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда, не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб.