Московские школы сообщают о росте интереса к инженерным специальностям

По данным городских властей, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году включает модернизацию кабинетов физики. В школах, участвующих в программе обновления, появляются цифровые лабораторные комплексы, демонстрационные установки и оборудование для проведения практических экспериментов. Такой подход позволит сделать занятия более наглядными и приблизить школьную программу к современным требованиям инженерного образования.