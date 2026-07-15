Московские школы сообщают о росте интереса к инженерным специальностям

Интерес московских школьников к физике продолжает расти.
По данным городских властей, подготовка образовательных учреждений к новому учебному году включает модернизацию кабинетов физики. В школах, участвующих в программе обновления, появляются цифровые лабораторные комплексы, демонстрационные установки и оборудование для проведения практических экспериментов. Такой подход позволит сделать занятия более наглядными и приблизить школьную программу к современным требованиям инженерного образования.
Рост интереса к физике специалисты связывают с повышенным спросом на технические и инженерные профессии. Именно этот предмет остается одним из ключевых при поступлении на многие направления в сфере высоких технологий, промышленности, авиации, энергетики и информационных технологий.
Эксперты в сфере образования отмечают, что современное оснащение кабинетов помогает школьникам получать не только теоретические знания, но и практический опыт. Возможность самостоятельно проводить лабораторные работы способствует развитию исследовательского мышления и повышает интерес к изучению точных наук.
Подготовка школ к 1 сентября продолжается по нескольким направлениям. Помимо ремонта зданий и благоустройства территорий, образовательные учреждения обновляют учебную инфраструктуру, чтобы создать современные условия для обучения и повысить качество преподавания естественно-научных дисциплин.