В Южной Корее одинокие люди начали искать пару на ретрите в храме

В Южной Корее одинокие люди начали искать пару на ретрите в буддийских храмах, подробнее о таком подходе пишет Reuters.
«В живописном буддийском храме молодые мужчины и женщины из Южной Кореи идут рука об руку. У одного из них повязка на глазах, а другой описывает путь, идут же они по направлению к воротам, где, по легенде, сбываются мечты. Прогулка по построению доверия, за которой наблюдает монах, представляет собой часть двухдневного ретрита в Наксанса, храме, возведенном на вершине холма», — уточнили в публикации.
Храм был основан в 671 году нашей эры во время правления династии Силла. Корейский буддийский фонд социального обеспечения запустил программу «свиданий вслепую» в 2023 году из-за низкой рождаемости в стране.
«Если честно, то говорят, что рождаемость падает и все больше людей предпочитают не вступать в браки, но вокруг меня все женятся и выходят замуж, у каждого есть пара, у них все хорошо со свиданиями. Так как это программа, то я решила, что здесь будет больше достойных парней, прошедших отбор. Вот поэтому я здесь», — заявила участница программы 30-летняя Чхве Йе-ри.
В отличие от простых свиданий вслепую, на которые обычно приходится встреча вечером, формат ретрита на выходных позволяет сблизить участников посредством различных совместных мероприятий. Участники программы надевают корейскую храмовую одежду и случайным образом объединяются в пары. Они лучше узнают друг о друге за чаепитием или во время лесных прогулок.
«Знакомство в храме — совершенно новый для меня опыт. Думаю, что так можно более основательно узнать человека», — размышляла участница программы Ким До-ен.
Как уточнили в публикации, правительство Южной Кореи ожидает, что к 2072 году население страны, составляющее на данный момент 51,8 млн человек, сократится почти на треть. Тем не менее остается надежда, что демографический кризис ослабнет после увеличения рождаемости, отмеченного в последнее время. Суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее (среднее количество детей, которых могла бы родить одна женщина) в 2025 году составил 0,80, а в 2024 году — 0,75.
Как часто на свидания ходят россияне
Почти шесть из десяти россиян в последний раз были на свидании несколько лет назад. Почти половина респондентов считают, что сегодня людям стало сложнее начинать романтические отношения, чем 20−30 лет назад, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Более половины (58%) опрошенных в последний раз были на свидании два года назад или более. Из них 9% посещали свидание 2−3 года назад, 4% — 4−5 лет назад, а 45% не выбирались на романтическую встречу уже шесть лет и более. Еще 6% россиян и вовсе никогда не ходили на свидания. Тех, кому удалось побывать на свидании в течение последнего года, оказалось вдвое меньше — лишь 30%.