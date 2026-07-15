В Южной Корее одинокие люди начали искать пару на ретрите в храме

Более половины (58%) опрошенных в последний раз были на свидании два года назад или более. Из них 9% посещали свидание 2−3 года назад, 4% — 4−5 лет назад, а 45% не выбирались на романтическую встречу уже шесть лет и более. Еще 6% россиян и вовсе никогда не ходили на свидания. Тех, кому удалось побывать на свидании в течение последнего года, оказалось вдвое меньше — лишь 30%.