На ярмарке в Шадринском округе Курганской области проведут медосмотр

Жителей Шадринского муниципального округа Курганской области приглашают 18 июля проверить свое здоровье в ходе Крестовско‑Ивановской ярмарки, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Проведение подобных профилактических мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На территории ярмарки будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт Шадринской центральной районной больницы. Все желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Также пациентам будут доступны маммография и флюорография. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.