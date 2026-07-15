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На ярмарке в Шадринском округе Курганской области проведут медосмотр

Там будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

Жителей Шадринского муниципального округа Курганской области приглашают 18 июля проверить свое здоровье в ходе Крестовско‑Ивановской ярмарки, сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Проведение подобных профилактических мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На территории ярмарки будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт Шадринской центральной районной больницы. Все желающие смогут пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Также пациентам будут доступны маммография и флюорография. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.