В Красноярском крае посчитали бурых медведей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На особо охраняемых природных территориях края завершились работы по учету бурого медведя. Сейчас специалисты дирекции по ООПТ анализируют собранные данные. Итоги мониторинга планируют подвести к осени.
Во время учета инспекторы не только встречают животных, но и фиксируют следы их пребывания. В учетные карточки заносят отпечатки лап, задиры на деревьях, клочки шерсти и другие признаки жизнедеятельности.
По размеру следов специалисты могут определить примерный возраст и даже массу животного. Так, отпечатки шириной 5−7 сантиметров оставляют медвежата первого года жизни, 8−10 сантиметров — полуторогодовалые особи. След шириной 14−17 сантиметров принадлежит взрослому медведю, а у крупных самцов отпечаток может достигать 20 сантиметров.
Размер лапы позволяет оценить и примерный вес хищника. Например, двухлетние медведи весят около 80 килограммов, трехлетние — до 150 килограммов, а взрослые особи старше шести лет могут достигать массы около 220 килограммов. При этом самки, как правило, заметно меньше самцов.
По данным дирекции, в прошлом году на 27 краевых особо охраняемых природных территориях зарегистрировали 519 бурых медведей. Наибольшее количество животных — 40 особей — в заказнике «Большая Пашкина» в Шушенском муниципальном округе.