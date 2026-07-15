Преподавателя из Перми осудили на семь лет колонии за участие в незаконной миграции в составе ОПС

Подсудимой вменялось участие в организации преступного сообщества, занимающегося созданием центра для нелегальной миграции. Совместно с другими преподавателями вуза она организовала языковые центры, в которых незаконно выдавались документы мигрантам, не владеющим русским языком. За эту услугу обвиняемые просили не более 5 тыс. руб. Всего за время работы центров документы были выданы 500 мигрантам.