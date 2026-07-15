«Спрос не успевает за темпами строительства»

«Проекты вроде “Нового Ростова” (около 1,5 млн кв. м на территории старого аэропорта), “Октябрь Парка” и “Столицыно” (460 тыс. кв. м, стартовал в начале 2025 года) поэтапно увеличивают объем жилья, поступающего в продажу. В результате конкуренция усиливается сразу на нескольких уровнях: между разными застройщиками, внутри портфелей отдельных девелоперов (новые проекты конкурируют с остатками в уже реализуемых объектах), а также между непроданными квартирами от застройщиков и предложениями на вторичном рынке от частных собственников.