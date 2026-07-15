В Красноярске возобновили летний пилатес на свежем воздухе для беременных

В Красноярске в роддоме больницы № 20 имени И. С. Берзона стартовал новый сезон летних занятий по пилатесу для будущих мам. На первой встреча было 12 участниц.
Занятия проходят на полянке возле родильного дома под руководством сертифицированного специалиста Екатерины Гаранджук. Присоединиться могут не только пациентки стационара, но и беременные, которые наблюдаются амбулаторно. Перед началом занятий каждая участница проходит консультацию с врачом. Упражнения подбирают с учетом срока беременности и только при отсутствии противопоказаний.
«Пилатес во время беременности — это не просто физическая активность. Это возможность услышать свое тело, снять напряжение, укрепить мышцы, которые будут активно работать во время родов, и просто получить заряд хорошего настроения», — рассказала Екатерина Гаранджук.
Занятия на свежем воздухе впервые провели в прошлом году, и формат понравился будущим мамам. Теперь встречи планируют проводить каждую неделю.
«Пилатес для беременных помогает укрепить мышцы тазового дна, спины и брюшного пресса, снизить нагрузку на позвоночник и поясницу, улучшить кровообращение и обмен веществ, подготовить организм к родам, а также повысить психоэмоциональный фон и снизить риск депрессии. Для нас важно, чтобы каждая женщина во время беременности могла получить поддержку, зарядиться положительными эмоциями и уделить время своему здоровью», — отмечает заведующая родильным домом, врач-акушер-гинеколог Марина Менцик.