В Красноярске возобновили летний пилатес на свежем воздухе для беременных

«Пилатес для беременных помогает укрепить мышцы тазового дна, спины и брюшного пресса, снизить нагрузку на позвоночник и поясницу, улучшить кровообращение и обмен веществ, подготовить организм к родам, а также повысить психоэмоциональный фон и снизить риск депрессии. Для нас важно, чтобы каждая женщина во время беременности могла получить поддержку, зарядиться положительными эмоциями и уделить время своему здоровью», — отмечает заведующая родильным домом, врач-акушер-гинеколог Марина Менцик.