В карьере «Мечта» в Калининграде погиб 23-летний студент из Камеруна

По предварительным данным, молодой человек, обучавшийся в одном из калининградских вузов, отдыхал на воде. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда и не смог самостоятельно выбраться из воды. Другие отдыхающие заметили, что студент пропал под водой, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, тело молодого человека извлекли на берег, однако спасти его не удалось.