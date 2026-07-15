В карьере «Мечта» в Калининграде погиб 23-летний студент из Камеруна

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 23-летнего студента из Камеруна. Трагедия произошла 14 июля 2026 года в карьере «Мечта», расположенном в микрорайоне Прибрежный.
По предварительным данным, молодой человек, обучавшийся в одном из калининградских вузов, отдыхал на воде. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда и не смог самостоятельно выбраться из воды. Другие отдыхающие заметили, что студент пропал под водой, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, тело молодого человека извлекли на берег, однако спасти его не удалось.
Личность погибшего установлена — им оказался 23-летний гражданин Республики Камерун. В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
В рамках доследственной проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего.