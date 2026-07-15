Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В карьере «Мечта» в Калининграде погиб 23-летний студент из Камеруна

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 23-летнего студента из Камеруна. Трагедия произошла 14 июля 2026 года в карьере «Мечта», расположенном в микрорайоне Прибрежный. По предварительным данным, молодой человек, обучавшийся в одном из калининградских вузов, отдыхал на воде. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда и не…

Источник: Янтарный край

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 23-летнего студента из Камеруна. Трагедия произошла 14 июля 2026 года в карьере «Мечта», расположенном в микрорайоне Прибрежный.

По предварительным данным, молодой человек, обучавшийся в одном из калининградских вузов, отдыхал на воде. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, нырнул с сапборда и не смог самостоятельно выбраться из воды. Другие отдыхающие заметили, что студент пропал под водой, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, тело молодого человека извлекли на берег, однако спасти его не удалось.

Личность погибшего установлена — им оказался 23-летний гражданин Республики Камерун. В ходе осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках доследственной проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше