Казаки начали дежурство на АЗС в Цимлянском районе Ростовской области

Разрешенный объем бензина на одно легковое ТС — не более 30 литров, для дизеля — не более 60 литров. Грузовым машинам и спецтранспорту могут отпускать не более 200 литров, пассажирскому транспорту, задействованному в перевозках — не более 300 литров.