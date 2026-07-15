«Пропали животные, не гнездятся птицы». Что случилось под Лидой, где произошел массовый мор рыбы в реке с неприятным запахом

Местные жители отметили, что в реке уже несколько лет периодически случает мор рыбы, а от самой воды исходит неприятный запах. Сельчане жалуются, что еще пять-шесть лет назад в реке можно было искупнуться, сейчас из-за зловонного запаха даже находится у реки неприятно. Вблизи опасной речки есть населенные пункты — Доржи и свыше пятидесяти прибрежных дачных товариществ.