«Пропали животные, не гнездятся птицы». Что случилось под Лидой, где произошел массовый мор рыбы в реке с неприятным запахом

В Лидском районе массовый мор рыбы снова произошел в реке с неприятным запахом, заявили на СТВ.
В сюжете рассказали, что плачевная экологическая ситуация — на реке Дитва.
— Рыбы в водоеме стало меньше, рядом не гнездятся птицы и пропали животные. Река просто зарастает, — рассказали в сюжете.
Местные жители отметили, что в реке уже несколько лет периодически случает мор рыбы, а от самой воды исходит неприятный запах. Сельчане жалуются, что еще пять-шесть лет назад в реке можно было искупнуться, сейчас из-за зловонного запаха даже находится у реки неприятно. Вблизи опасной речки есть населенные пункты — Доржи и свыше пятидесяти прибрежных дачных товариществ.
Местные власти знают о проблеме и недавно вновь взяли пробы воды после очередного массового мора рыбы в июле.
— Есть факт нарушения предельно допустимых концентраций, — прокомментировал начальник Лидской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Еремейчик.
Сейчас инспекция намерена рассчитать вред окружающей среде согласно постановлению Совмина, привлечь виновных к административной ответственности.
При этом вообще проблема кроется в устаревших очистных сооружениях Лиды, не справляющихся с нагрузкой растущего города. Очистные сооружения должны были реконструировать в 2018 году за счет средств Европейского банка, но из-за санкций пришлось искать новый источник инвестиций. Модернизация стартовала в 2025 году, первая очередь строительства будет завершена в 2026 году.
— Проведутся пусконаладочные работы, которые позволят обеспечивать соблюдение всех временных норм, содержащихся в разрешении на спецводопользование. По второй очереди сегодня активно ведутся строительно-монтажные работы. А по третьей идет закупка оборудования, — уточнил главный инженер Лидского городского ЖКХ Алексей Дубенецкий.
После модернизации очистных сооружений, которую планируют завершить до конца 2027 года, ситуация на реке Дитва должна измениться в лучшую сторону.
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