На Пашенном в Красноярске построят два дома и детсад на 270 мест

В Красноярске началось обсуждение проекта планировки территории в микрорайоне Пашенный, в границах улицы Складской. Публичные слушания продлятся до 5 августа, а открытое собрание для жителей состоится 27 июля.
По информации пресс-службы департамента градостроительства администрации Красноярска, на участке площадью 5,88 га планируется комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках проекта инвестор возведёт два многоквартирных дома и детский сад на 270 мест.
Согласно условиям договора о КРТ, заключённого в 2024 году между администрацией города и АО «СЗ “АРБАН”, все социальные обязательства ложатся на застройщика. Компания за свой счёт сформирует земельный участок, выполнит проектирование и строительство дошкольного учреждения, после чего передаст его на баланс муниципалитета. Кроме того, инвестор обязуется обеспечить новую территорию необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.
Принять участие в открытом обсуждении проекта можно 27 июля в 16:30. Встреча пройдёт по адресу: ул. Карла Маркса, 95.