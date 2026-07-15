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На Пашенном в Красноярске построят два дома и детсад на 270 мест

Также инвестор обязуется обеспечить новую территорию необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Источник: KrasnoyarskMedia

В Красноярске началось обсуждение проекта планировки территории в микрорайоне Пашенный, в границах улицы Складской. Публичные слушания продлятся до 5 августа, а открытое собрание для жителей состоится 27 июля.

По информации пресс-службы департамента градостроительства администрации Красноярска, на участке площадью 5,88 га планируется комплексное развитие территорий (КРТ). В рамках проекта инвестор возведёт два многоквартирных дома и детский сад на 270 мест.

Согласно условиям договора о КРТ, заключённого в 2024 году между администрацией города и АО «СЗ “АРБАН”, все социальные обязательства ложатся на застройщика. Компания за свой счёт сформирует земельный участок, выполнит проектирование и строительство дошкольного учреждения, после чего передаст его на баланс муниципалитета. Кроме того, инвестор обязуется обеспечить новую территорию необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.

Принять участие в открытом обсуждении проекта можно 27 июля в 16:30. Встреча пройдёт по адресу: ул. Карла Маркса, 95.