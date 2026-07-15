На Пашенном в Красноярске построят два дома и детсад на 270 мест

Согласно условиям договора о КРТ, заключённого в 2024 году между администрацией города и АО «СЗ “АРБАН”, все социальные обязательства ложатся на застройщика. Компания за свой счёт сформирует земельный участок, выполнит проектирование и строительство дошкольного учреждения, после чего передаст его на баланс муниципалитета. Кроме того, инвестор обязуется обеспечить новую территорию необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.