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В Мясниковском районе обезвредили две немецкие авиабомбы

В хуторе Ленинакан Мясниковского района во время стройки обнаружили две немецкие авиабомбы SD-250 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В хуторе Ленинакан Мясниковского района во время стройки обнаружили две немецкие авиабомбы SD-250 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На место прибыл пиротехнический расчет Донского спасательного центра. Специалисты обследовали боеприпасы, после чего вывезли их на специализированный полигон и успешно обезвредили.

«Даже спустя десятилетия после окончания войны подобные находки продолжают представлять серьезную угрозу. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним и не пытайтесь самостоятельно перемещать их», — сообщает МЧС.

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