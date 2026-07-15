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В калининградском ТЦ наглый вор в чёрном стащил бейсболки — такое здесь происходит регулярно (видео)

В некоторые месяцы ущерб достигает 10 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В крупном торговом центре Калининграда продавцы устали от регулярного воровства. Об этом «Клопс» рассказала хозяйка одного из магазинов.

«Мы регулярно переживаем такие вот налёты. Молодые люди заходят, хватают всё что плохо лежит и убегают. Недавно украли сумку с манекена, рубашку. А вчера молодой человек просто зашёл и взял стопку бейсболок», — говорит Юлия.

Инцидент попал на камеры. Видно, как в магазине появляется парень в чёрной толстовке, спокойно берёт товар и поспешно удаляется.

Юлия рассказывает, что в соседнем магазине срывали пижамы и платья с вешалок, а из продуктового недавно вынесли дорогой алкоголь и торты.

«Очень сложно это остановить. Они убегают: продавец же товар не бросит — тут же залетит другой “интересант”. В полицию обращались, но как-то результата особого нет. Бесполезно ловить кого-то одного — это система», — сетует женщина.

Юлия рассказывает, что ущерб от воровства в некоторые месяцы достигает 10 тысяч.

«Я считаю об этом надо говорить, и искать какие-то пути решения сообща», — заключила собеседница «Клопс».

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