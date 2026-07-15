В калининградском ТЦ наглый вор в чёрном стащил бейсболки — такое здесь происходит регулярно (видео)

«Мы регулярно переживаем такие вот налёты. Молодые люди заходят, хватают всё что плохо лежит и убегают. Недавно украли сумку с манекена, рубашку. А вчера молодой человек просто зашёл и взял стопку бейсболок», — говорит Юлия.