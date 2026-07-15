В Нижнем Новгороде заработал чат-бот для жалоб на самокаты

По полученным данным сервисы будут реагировать в рамках оферты — от предупреждения до штрафа или блокировки аккаунта, в зависимости от тяжести нарушения. В Ассоциации отмечают, что основные причины аварий и дискомфорта для пешеходов связаны с нарушением возрастных ограничений, поездками вдвоем, непропуском на пешеходных переходах и неаккуратной парковкой. По их статистике доля нарушителей среди пользователей не превышает 2%, и боты призваны снизить этот показатель.