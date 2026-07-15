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В Нижнем Новгороде заработал чат-бот для жалоб на самокаты

Любой житель может отправить сообщение: в боте нужно выбрать тип нарушения, указать время и место и прикрепить фото или видео.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде появился новый канал для жалоб на нарушителей, катающихся на арендных электросамокатах. Ассоциация операторов микромобильности сообщила, что чат-бот «Самокаты: общественный контроль» теперь работает в мессенджере Макс и в сообществе ВКонтакте.

Любой житель может отправить сообщение: в боте нужно выбрать тип нарушения, указать время и место и прикрепить фото или видео. Система автоматически направит жалобу в сервис кикшеринга, чей самокат фигурирует в обращении; заявитель сможет отслеживать статус обращения в боте. Присутствие регистрационного номера на самокате не обязательно, но помогает быстрее найти конкретную поездку.

По полученным данным сервисы будут реагировать в рамках оферты — от предупреждения до штрафа или блокировки аккаунта, в зависимости от тяжести нарушения. В Ассоциации отмечают, что основные причины аварий и дискомфорта для пешеходов связаны с нарушением возрастных ограничений, поездками вдвоем, непропуском на пешеходных переходах и неаккуратной парковкой. По их статистике доля нарушителей среди пользователей не превышает 2%, и боты призваны снизить этот показатель.

Следует отметить, что чат-бот принимает жалобы только на арендные самокаты; сообщения о частных электросамокатах не обрабатываются.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Новгорода сбили несовершеннолетнего самокатчика.