В озере на карьере «Мечта» в Калининграде утонул пьяный студент из Камеруна

Сообщение о гибели студента поступило в правоохранительные органы во вторник, 14 июля. По предварительным данным, молодой человек нырнул в озеро с сапборда, после чего не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело извлёк на берег спасатель.