В озере на карьере «Мечта» в Калининграде утонул пьяный студент из Камеруна

В озере на карьере «Мечта» в Калининграде утонул 23-летний студент из Камеруна. Молодой человек обучался в одном из местных вузов. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального управления следственного комитета.
Сообщение о гибели студента поступило в правоохранительные органы во вторник, 14 июля. По предварительным данным, молодой человек нырнул в озеро с сапборда, после чего не смог самостоятельно выбраться из воды и погиб. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тело извлёк на берег спасатель.
«В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки следователи детально устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пояснили в Следкоме.