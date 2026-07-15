В Воронеже пациентке вылечили волчанку, маскирующуюся под полиорганную недостаточность

В марте пациентка перенесла ОРВИ, но через некоторое время после выздоровления у нее поднялась высокая температура, появилась одышка, отеки ног и трудности с мочеиспусканием. Женщину госпитализировали БСМП № 8, лечили системными гормонами, ей сначала стало лучше, но спустя время состояние снова ухудшилось.