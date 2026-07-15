Полковник запаса ФСБ Воротилов отметил помощь россиян в предотвращении терактов

«То, что в последнее время мы видим в средствах массовой информации, показывает эффективность работы наших правоохранительных силовых органов, несмотря на то что они сейчас работают в состоянии максимальной нагрузки, — сказал Михаил Аничкин, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности. — Мы видим действительно профессиональную работу органов безопасности. Они показали свою эффективность в пресечении подобных операций. Все, что касается выявления всех тех лиц, которые осуществляют вербовочную работу на территории России — это тоже часть комплексной системы мер по предупреждению и пресечению преступлений против нашего государства или, как мы раньше говорили, подрывной деятельности против государства».