Забайкалец, побивший мировой рекорд на сапе, добрался до Хабаровска

«Не знаю, как повезет с погодой, от течения еще зависит. Плюс говорят, у вас мишек много в низовье. Я с ними уже встречался — не понравилось, — смеется мужчина. — Этот маршрут я выбрал, потому что он мне интересен — регион осваивали казаки, смотрю своими глазами историю. Места красивейшие, природа дикая. Пока больше всего понравился Малый Хинган. Впереди еще Нижний Амур — посмотрим!».