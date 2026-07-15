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Забайкалец, побивший мировой рекорд на сапе, добрался до Хабаровска

Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе до Хабаровска из Читы. Он побил мировой рекорд, преодолев по воде свыше 2700 километров.

Источник: "Российская газета"

Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе до Хабаровска из Читы. Он побил мировой рекорд, преодолев по воде свыше 2700 километров.

15 июля экстремал причалил к берегу хабаровской набережной — на месте, где когда-то высадился отряд 13-го линейного Сибирского батальона под командованием Якова Дьяченко. Путешественника встречали представители ТИЦ региона и журналист «Российской газеты».

«Даже если мой рекорд не зафиксируют, я сам уже точно знаю, что побил его. И каждый день буду обновлять теперь уже свой мировой рекорд», — улыбается Юрий.

Из Читы он вышел 29 апреля, все это время идет по воде на верном сапе Федоре Филипповиче — такое имя дал ему путешественник. Снимает видео, фото, ведет свой путевой дневник в соцсетях и иногда получает долю хейта от подписчиков.

«Периодически читаю негативные комментарии, мол, зачем это нужно, кому это интересно. Но я спокойно к такому отношусь. Путешествия, в принципе, позволяют человеку более философски воспринимать все. Ты большую часть времени один, наедине с природой, с рекой, много думаешь, переосмысливаешь то, что было, прощаешь, принимаешь, себя начинаешь лучше понимать», — рассказывает сапер.

В пути Юрий слушает аудиокниги, в том числе Достоевского — это любимый автор.

В Хабаровске путешественник пробудет несколько дней, а потом снова выйдет на воду. Он хочет дойти до Николаевска-на-Амуре.

«Не знаю, как повезет с погодой, от течения еще зависит. Плюс говорят, у вас мишек много в низовье. Я с ними уже встречался — не понравилось, — смеется мужчина. — Этот маршрут я выбрал, потому что он мне интересен — регион осваивали казаки, смотрю своими глазами историю. Места красивейшие, природа дикая. Пока больше всего понравился Малый Хинган. Впереди еще Нижний Амур — посмотрим!».