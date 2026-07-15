Забайкалец, побивший мировой рекорд на сапе, добрался до Хабаровска

Забайкальский путешественник Юрий Скоробогатов добрался на сапе до Хабаровска из Читы. Он побил мировой рекорд, преодолев по воде свыше 2700 километров.
15 июля экстремал причалил к берегу хабаровской набережной — на месте, где когда-то высадился отряд 13-го линейного Сибирского батальона под командованием Якова Дьяченко. Путешественника встречали представители ТИЦ региона и журналист «Российской газеты».
«Даже если мой рекорд не зафиксируют, я сам уже точно знаю, что побил его. И каждый день буду обновлять теперь уже свой мировой рекорд», — улыбается Юрий.
Из Читы он вышел 29 апреля, все это время идет по воде на верном сапе Федоре Филипповиче — такое имя дал ему путешественник. Снимает видео, фото, ведет свой путевой дневник в соцсетях и иногда получает долю хейта от подписчиков.
«Периодически читаю негативные комментарии, мол, зачем это нужно, кому это интересно. Но я спокойно к такому отношусь. Путешествия, в принципе, позволяют человеку более философски воспринимать все. Ты большую часть времени один, наедине с природой, с рекой, много думаешь, переосмысливаешь то, что было, прощаешь, принимаешь, себя начинаешь лучше понимать», — рассказывает сапер.
В пути Юрий слушает аудиокниги, в том числе Достоевского — это любимый автор.
В Хабаровске путешественник пробудет несколько дней, а потом снова выйдет на воду. Он хочет дойти до Николаевска-на-Амуре.
«Не знаю, как повезет с погодой, от течения еще зависит. Плюс говорят, у вас мишек много в низовье. Я с ними уже встречался — не понравилось, — смеется мужчина. — Этот маршрут я выбрал, потому что он мне интересен — регион осваивали казаки, смотрю своими глазами историю. Места красивейшие, природа дикая. Пока больше всего понравился Малый Хинган. Впереди еще Нижний Амур — посмотрим!».